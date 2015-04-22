В окупованому Криму ростуть проблеми з виплатою зарплат

В окупованому Росією Криму, станом на початок квітня, підприємства і організації (крім суб'єктів малого бізнесу) заборгували своїм працівникам зарплату на 156,9 млн рублів, передають "Новини Криму".

Зокрема, 65 підприємств мають борги на зазначену суму перед 7,4 тисячі працівниками.

Читайте такожРосії доведеться витратити на анексований Крим майже 2,2 мільярда доларів3,3 млн рублів заборгованості виникло на трьох підприємствах у зв'язку з несвоєчасним отриманням грошей з бюджетів усіх рівнів. Інші 153,6 млн рублів 62 організації не виплатили працівникам через відсутність власних коштів.

Прострочена заборгованість в розрахунку на одного працівника склала 21,1 тис. рублів.