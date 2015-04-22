Японії вперше за три роки вдалося вийти на позитивний торговельний баланс

Вперше за три роки японській економіці вдалося вийти на позитивний торговельний баланс за рахунок слабкої ієни і падіння цін на нафту, передає Бі-бі-сі.

У порівнянні з попереднім фінансовим роком експорт зріс на 8,5%, у той час як імпорт впав на 14,5%.

Японський торговий баланс впав в негатив після землетрусу, який практично знищив АЕС "Фукусіма-1", і призвів до закриття атомних електростанцій в країні.

Читайте такожВ Японії через зупинку АЕС вперше за 37 років відкрили вугільну шахту

В останні півроку кабінет прем'єр-міністра Сіндзо Абе проводив послідовну політику ослаблення ієни, у зв'язку з чим за кордоном зріс попит на японські автомобілі та електроніку.

Читайте такожЯпонський індекс Nikkei вперше за 15 років зріс до 20 000 пунктів

Втім, як стверджують аналітики Capital Economics, хоча зростання японської економіки і виявилося вищим за очікування, це може не мати тривалого позитивного ефекту.