Мінфін опублікував список кандидатів на посаду голови фіскальної служби

Міністерство фінансів України опублікувало список кандидатів, які пройшли перший етап конкурсного відбору на посаду голови Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням на сайті міністерства, із 67 кандидатів, що беруть участь у конкурсі, у другий етап пройшли 47 осіб.

Міністерство зазначає, що під час першого етапу аналізувалися заявки кандидатів, які подали повний пакет документів згідно з умовами конкурсу.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України за погодженням з прем'єр-міністром продовжило термін проведення конкурсу на посаду голови Державної фіскальної служби до 23 квітня включно.

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Кабінет міністрів України 23 березня прийняв відставку голови ДФС Ігоря Білоуса, а також звільнив його заступників - Володимира Хоменка та Анатолія Макаренка, які курирували податкову міліцію і митницю. Рішення ґрунтувалося на рекомендації урядової комісії з розслідування діяльності керівництва Державної фіскальної служби, що була створена за розпорядженням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Комісія завершила роботу, обробивши близько 250 скарг бізнесу. У зв'язку із звільненням голови ДФС прем'єр доручив міністру фінансів Наталії Яресько очолити конкурсну комісію, яка займеться відбором нового керівника ДФС. Він дав міністру два тижні на проведення конкурсу.