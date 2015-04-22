Без реструктуризації Україні до кінця року доведеться заплатити за євробондами більше $5 мільярдів

Про це свідчать дані про очікувані джерела економії для платіжного балансу України в 2015 році, опубліковані на сайті одного з учасників переговорів про реструктуризацію - державного «Укрексімбанку».

Згідно з цими даними, в перелік боргів до виплати в 2015 році, за яким українська сторона веде переговори про реструктуризацію, увійшли боргові цінні папери на 5,2 млрд дол., зокрема урядові облігації на 500 млн дол., 644,220 млн дол. і 3 млрд дол. (викуплені Російською Федерацією), з термінами погашення у вересні, жовтні та грудні цього року, відповідно.

Також до переліку увійшли муніципальні облігації на 250 млн дол. з погашенням у листопаді, облігації «Укрексімбанку» на 750 млн дол. з погашенням у квітні та позики інших державних структур на загальну суму 225,543 млн дол. з погашенням до кінця цього року.

У повідомленні відзначається, що перепрофілювання єврооблігацій «Укрексімбанку» на 750 млн дол. має вирішальне значення в процесі переговорів.

Також повідомляється, що при реструктуризації йдеться про основну суму боргу, і «Укрексімбанк» має намір оплатити купон за своїми євробондами на 31,4 млн дол. 27 квітня.

Раніше, 21 квітня, «Укрексімбанк» запропонував власникам своїх єврооблігацій з терміном погашення 27 квітня 2015 року механізм їх реструктуризації на умовах погашення 50% основної суми боргу до 27 квітня 2019 року і залишку суми основного боргу - впродовж 6 років рівними піврічними платежами, починаючи 27 жовтня 2019 року до остаточного погашення 27 квітня 2022 року. Одночасно банк запропонував з 27 квітня підвищити процентну ставку за облігаціями до 9,625% річних із 8,375%, що діють в даний час.

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Як повідомляв УНІАН, уряд включив облігації державних «Ощадбанку», «Укрексімбанку», а також «Укрзалізниці», «Укравтодору» і борги місцевих рад до переліку цінних паперів, що підлягають реструктуризації. «Укрексімбанк» заявив про початок переговорів із власниками єврооблігацій 27 березня цього року.

Переговори з кредиторами мають бути завершені у травні 2015 року, до прибуття місії Міжнародного валютного фонду для першого перегляду програми, в рамках якої й проводиться реструктуризація частини зовнішнього боргу України.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки 11 березня. Нова програма дозволить відкрити доступ до міжнародного фінансування близько 40 млрд дол. у найближчі 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна одержала 13 березня.