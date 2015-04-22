Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄІБ на €200 мільйонів для відновлення Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 263 народні депутати із 317 зареєстрованих у сесійній залі.

Угода була підписана 22 грудня 2014 року у Києві прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком та віце-президентом Європейського інвестиційного банку Л.Бараньяємом.

Вона передбачає, що Європейський інвестиційний банк надасть кредит у розмірі 200 млн євро на реалізацію проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України».

Як зазначається в додатку до Фінансової угоди, «проект має на меті підтримку багатосекторних комплексів заходів з інвестування у сектори муніципальної та соціальної інфраструктури для подолання наслідків конфлікту у східній Україні, внаслідок чого були пошкоджені частини східної України у період з березня до початку вересня 2014 року. Проект буде охоплювати три географічні місцевості: райони, що зазнали негативного впливу в Донецькій і Луганській областях під контролем уряду України; три навколишні області (Харківська, Дніпропетровська і Запорізька), які зазнають сильного тиску на соціальні послуги та іншу інфраструктуру у зв'язку із значним припливом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та іншими порушеннями, пов'язаними із конфліктом; конкретні місцеві ради в інших областях, що приймають значні припливи ВПО, для надання допомоги у вирішенні проблем посиленого тиску на соціальну інфраструктуру та розселення.

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У висновку Головного науково-експертного управління ВР сказано, що проект є рамковою позикою, призначеною для фінансування інвестицій у якнайшвидше відновлення маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури з метою подолання наслідків конфлікту у східній Україні у таких галузях: невідкладний ремонт та заходи з підвищення енергоефективності інфраструктури для розселення внутрішньо переміщених осіб; відбудова і відновлення систем водопостачання та водовідведення, включаючи ремонт мереж, каптажних споруд, насосних станцій, очисних споруд; відбудова та відновлення генерації, передачі та розподілу електричної енергії; відбудова та відновлення систем генерації, передачі та розподілу централізованого постачання теплової енергії; відбудова (місцевих, регіональних і загальнодержавних) автомобільних шляхів і залізниць, пошкоджених в результаті конфлікту, включаючи мости; ремонт і реконструкція державних або громадських будівель; невідкладний ремонт та заходи з підвищення енергоефективності у школах, медичних центрах, лікарнях, соціальних центрах, поштових відділеннях, які надають фінансові послуги, та інших відповідних будівлях; будь-які інші обов’язкові заходи швидкого відновлення, необхідні для відтворення умов життя і засобів до існування в межах правил ЕІБ щодо задоволення критеріїв.

Ратифікація угоди сприятиме реалізації заходів з подолання негативних наслідків геополітичних подій на сході України, вирішенню проблем, пов'язаних із забезпеченням потреб внутрішньо переміщених осіб, відновленню основних об'єктів інфраструктури на територіях Донецької і Луганської областей, підконтрольних Українській державі.