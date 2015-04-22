Казахстану не подобається ідея Путіна про єдину валюту в ЄАЕС
Казахстан займає чітку і послідовну позицію щодо виключення можливості запровадження єдиної і наднаціональної валюти в рамках Євразійського економічного союзу
Казахстан виключає можливість введення єдиної валюти в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС), заявив заступник міністра національної економіки Казахстану Тимур Жаксиликов, передає Прайм.
"Казахстан займає чітку і послідовну позицію щодо виключення можливості запровадження єдиної і наднаціональний валюти в рамках Євразійського економічного союзу. Ці питання ми не обговорюємо. Це не є тема порядку денного", - сказав Жаксиликов на брифінгу в Астані.
"Такої роботи проводитися не буде. При цьому в рамках ЄАЕС до 2025 року ми маємо намір провести тільки гармонізацію законодавства у сфері регулювання фінансових ринків", - зазначив заступник міністра.
"Тут нічого не йдеться про якийсь монетарний або валютний союз або про його перспективи", - додав Жаксиликов.
Нагадаємо, наприкінці березня президент РФ Володимир Путін заявив, що прийшов час поговорити про формування валютного союзу між Росією, Білоруссю і Казахстаном.
Росія, Білорусь і Казахстан підписали 29 травня 2014 року в Астані договір про Євразійський економічний союз, він набрав чинності з 1 січня 2015 року. 2 січня до ЄАЕС приєдналася Вірменія, у травні очікується приєднання Киргизстану.