На відновлення Донецької області потрібно 3,5 мільярда гривень - Кіхтенко

Відбудова міст і сіл Донецької області, постраждалих у результаті розв'язаної проросійськими сепаратистами війни, зажадає не менш як 3,5 млрд грн, сказав журналістам голова Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко.

«На сьогодні, за нашими оцінками, потрібно не менш як 3,5 млрд грн. Це по Донецькій області. У нас сьогодні більш як 12 тис. об'єктів зруйновано. З них близько 9 тис. - це житлові будинки. Це питання треба вирішувати, тому що люди не мають даху над головою», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Україна з квітня 2014 року веде на території Луганської та Донецької областей антитерористичну операцію проти проросійських бойовиків. До територій, що не підконтрольні владі, за рішенням уряду від 7 листопада 2014 року належать такі великі міста регіону, як Донецьк, Горлівка, Єнакієве, Макіївка, Харцизьк, Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Красний Луч, Ровеньки, Свердловськ, Стаханов і Первомайськ.

Як відзначила міністр фінансів Наталія Яресько, кожний день війни коштує Україні 5 млн євро. Станом на вересень 2014 року обсяг збитків, завданих воєнними діями, оцінювався мінімум у 12 млрд грн.