Яресько про реформи та кредиторів: Нас підтримують всі

Фінансовий світ на чолі з основними кредиторами України - Міжнародним валютним фондом та Світовим банком - підтримує суть і темп реформ в Україні, сказала під час засідання уряду міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Ми зустрічалися з представниками МВФ, Світового банку, нашими партнерами і кредиторами. Найбільш важливо те, що нас підтримують всі. Нас підтримують і оцінюють суть і темпи реформ в Україні. Це і є ті реформи, які український народ чекав 23 роки. І зараз вони ведуться», - сказала Яресько.

Вона підкреслила, що Україна виконує свої зобов'язання за програмою МВФ і поточні програми. «Висока оцінка (з боку кредиторів - УНІАН) є проявом підтримки роботи уряду та країни», - зазначила міністр.

Також Яресько зазначає зміцнення системи державних фінансів завдяки підтримці ключових кредиторів.

«Ми отримали перший транш коштів від Міжнародного валютного фонду, і наші резерви подвоїлися. Таким чином, ми почали стабілізацію нашої монетарної і фінансової системи. Ми відчуваємо це завдяки зменшенню волатильності нашої національної валюти, - сказала Яресько. - При цьому ми відзначаємо ознаки стабільності та підтримки кожен день».

Яресько підкреслила, що підтримка зовнішніх кредиторів істотна. «Вчора ми отримали 250 млн євро на підтримку фіскальної системи. Сьогодні у Верховній Раді прийняли рішення про ратифікацію договору на 200 млн євро від Європейського інвестиційного банку, які повинні бути спрямовані на підтримку переселенців і на інфраструктурні проекти», - сказала Яресько.