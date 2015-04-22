Єврокомісія не планує тягнути з введенням ЗВТ з Україною – Томбінський

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні з посиланням на заяву посла Яна Томбінського.

У дипломатичнлму відомстві зазначили, що тристоронні переговори на технічному рівні між Євросоюзом, Україною та РФ відбувались в останні два дні. "Метою було обговорення практичних відповідей на занепокоєння Росії щодо впровадження поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ), що належить до торговельної частини Угоди про асоціацію між ЄС та Україною", - наголосив Томбінський.

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За його словами, усі сторони висловили свої позиції, а також було знайдено спільне бачення з певних питань. "Різні позиції були передані на політичний рівень для визначення подальшого напрямку", - додав Томбінський.

"Європейська комісія готова детально розглянути занепокоєння Росії та спробувати знайти рішення по цих аспектах у рамках гнучкості поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Проте, подальше відкладення впровадження ПВЗВТ або перегляд до угоди не розглядається", - зазначив дипломат.

За словами Томбінського, Єврокомісія бачить тристоронні переговори як частину підтримки ЄС по впровадженню Мінських домовленостей. "Комісія завжди зазначала, що вона готова зробити все зі свого боку, включаючи надання політичної підтримки трихсторонньому процесу, для прискорення досягнення мирного вирішення конфлікту в Україні", - сказав Томбінський.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, відклавши підписання її економічної частини, яка містить положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

Після обрання на пост президента України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі 27 червня 2014 року. Разом з тим, діяти положення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС почне з 2016 року.

Про те, що зона вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з 2016 року, а не з 1 листопада 2014 року, як очікувалося, стало відомо 12 вересня 2014 року після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ. Тоді сторони домовилися відкласти до 31 грудня 2015 року впровадження зони вільної торгівлі між Україною і ЄС, а також про продовження Євросоюзом тарифних преференцій для українських товарів.