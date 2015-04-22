Державний «Укргазбанк» у першому кварталі отримав 398 мільйонів збитку

Відповідно до звітності, з початку року активи банку зросли на 8% - до 22,646 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 5,36% до 10,573 млрд грн, зобов'язання - на 10,79% до 21,453 млрд грн, кошти клієнтів - на 15,03% до 14,227 млрд грн, власний капітал знизився на 25,69% до 1,192 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 10 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Укргазбанк» (Київ р.) працює на ринку України з 1993 року і входить до групи найбільших банків за розміром активів. У 2009 році банк був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Мінфін став власником 93% акцій банку.

За підсумками 2014 року банк отримав 2,746 млрд грн збитку після прибутку до 999,8 млн грн рік тому.

У березні цього року Кабмін прийняв рішення докапіталізувати «Укргазбанк» на 3,2 млрд грн.

Мінфін розглядає можливість участі в капіталі «Укргазбанку» коштів міжнародних фінансових партнерів і допускає викуп банку приватними інвесторами в перспективі 5-7 років.

24 лютого Нацбанк визнав неплатоспроможним ще один націоналізований у 2009 році банк - «Київ» - для подальшої передачі його активів і зобов'язань «Укргазбанку».