Державний «Укргазбанк» у першому кварталі отримав 398 мільйонів збитку
Державний «Укргазбанк» у першому кварталі 2015 році отримав 397,777 млн грн збитку проти 64,534 млн грн прибутку за аналогічний період попереднього року, повідомляється у звітності на сайті банку.
Відповідно до звітності, з початку року активи банку зросли на 8% - до 22,646 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 5,36% до 10,573 млрд грн, зобов'язання - на 10,79% до 21,453 млрд грн, кошти клієнтів - на 15,03% до 14,227 млрд грн, власний капітал знизився на 25,69% до 1,192 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 10 млрд грн.
Довідка УНІАН. «Укргазбанк» (Київ р.) працює на ринку України з 1993 року і входить до групи найбільших банків за розміром активів. У 2009 році банк був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Мінфін став власником 93% акцій банку.
За підсумками 2014 року банк отримав 2,746 млрд грн збитку після прибутку до 999,8 млн грн рік тому.
У березні цього року Кабмін прийняв рішення докапіталізувати «Укргазбанк» на 3,2 млрд грн.
Мінфін розглядає можливість участі в капіталі «Укргазбанку» коштів міжнародних фінансових партнерів і допускає викуп банку приватними інвесторами в перспективі 5-7 років.
24 лютого Нацбанк визнав неплатоспроможним ще один націоналізований у 2009 році банк - «Київ» - для подальшої передачі його активів і зобов'язань «Укргазбанку».