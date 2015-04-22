Гривня на міжбанку встановилася на рівні 22,68 за долар

У середу, 22 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 22,40/22,68 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 24,25/24,51 грн/євро, щодо російського рубля - 0,4190/0,4250 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:30 встановився на рівні 22,5953 грн/дол., на цей час було укладено 105 угод на суму 34,82 млн дол.