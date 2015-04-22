Мінфін обіцяє завтра представити кандидатів на посаду голови фіскальної служби

Міністерство фінансів представить кандидатів на посаду голови Державної фіскальної служби України на затвердження Кабінету міністрів завтра, 23 квітня, повідомила заступник міністра фінансів Олена Макеєва на брифінгу.

За її словами, урядова комісія визначила фіналістів конкурсу, відкритий відбір серед яких відбудеться 23 квітня.

«Завтра ми заслухаємо всіх фіналістів. Після цього буде ухвалене рішення, і міністр фінансів Наталія Яресько подасть наші рекомендації прем'єр-міністру України. Рішення приймає Кабінет міністрів України», - сказала Макеєва.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України за погодженням з прем'єр-міністром продовжило термін проведення конкурсу на посаду голови Державної фіскальної служби до 23 квітня включно.

Кабінет міністрів України 23 березня прийняв відставку голови Державної фіскальної служби (ДФС) Ігоря Білоуса, а також звільнив його заступників - Володимира Хоменка та Анатолія Макаренка, які курирували податкову міліцію і митницю.

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Урядове рішення базувалося на рекомендації урядової комісії. Її було створено за розпорядженням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і до її завдання входило розслідування діяльності керівництва Державної фіскальної служби.

Комісія завершила роботу, обробивши близько 250 скарг бізнесу.

У зв'язку зі звільненням голови ДФС прем'єр Яценюк доручив міністру фінансів Наталії Яресько очолити конкурсну комісію, яка займеться підбором нового голови ДФС. Прем'єр дав главі Мінфіну два тижні на проведення конкурсу.

20 квітня Міністерство фінансів опублікувало повний список кандидатів, які подали заявки для участі в конкурсі на посаду голови Державної фіскальної служби.