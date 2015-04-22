Депутати не захотіли посилити контроль за діяльністю банків

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект у першому читанні проголосували лише 78 народних депутатів із 222 зареєстрованих у сесійній залі.

Крім того, депутати не підтримали пропозицію про направлення законопроекту на доопрацювання.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект спрямований на посилення контролю за діяльністю банків та фінансових установ у частині обмеження розмірів фінансових санкцій за порушення позичальниками умов кредитних договорів. Ним вносяться зміни у порядок заміни кредитора у зобов’язанні.

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Законопроектом у Цивільному кодексі України встановлюється, що розмір неустойки, встановлений законом, може бути збільшений у договорі, за винятком тих правочинів, які укладаються між фізичною особою та банком або фінансовою установою.

У договорах за участю фізичної особи - споживача враховуються вимоги законодавства про захист прав споживачів і положень Закону "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань".

У Законі "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань" визначається, що платники грошових коштів (фізичні особи) сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу неустойку (штраф, пеню) в розмірі, що встановлюється за згодою сторін і не перевищує встановлений актом цивільного законодавства розмір.

Розмір неустойки обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується неустойка.

Передача та/або переуступлення третім особам прав вимоги боргу фізичної особи перед банком або фінансовою установою може здійснюватися в разі порушення цією фізичною особою договірних зобов’язань та при погодженні з нею даної передачі та/або переуступлення прав вимоги. Якщо фізична особа заперечує проти такої передачі, вона має право погасити свою заборгованість на запропонованих банком умовах або відповідно до умов, запропонованих банком або фінансовою установою для передачі т/або переуступлення.

У випадку нарахуванням суб’єктом господарської діяльності та сплати на основі його розрахунків та/або вимог платником грошових коштів неустойки в розмірі, що перевищує встановлені розміри, відповідний банк або фінансова установа зобов’язана повернути платнику суму переплати і сплатити штраф на користь держави в розмірі суми переплати у триденний строк після встановлення факту переплати.

Контроль за виконанням положень статті 4-1 в межах своєї компетенції здійснює Нацбанк і центральний орган виконавчої влади, визначений Кабінетом міністрів України.

Крім того, встановлюється, що Нацбанк, серед іншого, здійснює банківське регулювання та нагляд на індивідуальній і консолідованій основі, у тому числі за додержанням банками положень Закону "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань".