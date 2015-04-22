Мінфін оприлюднив список 12 фіналістів конкурсу на посаду голови фіскальної служби

До списку фіналістів конкурсного відбору на посаду голови Державної фіскальної служби України потрапили 12 кандидатів, серед яких завтра, 23 квітня, відбудеться відкритий конкурсний відбір, повідомила заступник міністра фінансів Олена Макеєва на брифінгу.

За її словами, до цього списку увійшли: Геннадій Васюков, Віктор Гладун, Дмитро Деревицький, Юлія Дроговоз, Андрій Коломієць, Олексій Любченко, Максим Мокляк, Роман Насіров, Ігор Петрашко, Оксана Продан, Денис Фудашкін, Ніна Южаніна.

За інформацією Макеєвої, сьогодні всі ці кандидати отримають три однакові запитання від конкурсної комісії, щоб підготуватися, і завтра у ході відкритого конкурсу відповісти на них. Зокрема, комісія запропонує кандидатам надати своє бачення основних завдань голови ДФС, способу вимірювання ефективності своєї роботи і перших трьох кроків у боротьбі з корупцією.

Відповідаючи на питання журналістів, Макеєва уточнила, що остаточне рішення конкурсної комісії може бути ухвалене не завтра, а в п'ятницю, і комісія може запропонувати на розгляд уряду не одного, а кількох кандидатів. «Можливо, завтра не буде рішення, воно може бути в п'ятницю, тому не чекайте від нас відразу після заслуховування кандидатів якогось рішення. Це може бути не один, а три-п'ять чоловік, і рішення буде прийнято після відкритої процедури відбору та дискусії щодо кандидатів-фіналістів», - пояснила заступник міністра фінансів.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника міністра фінансів Олени Макеєвої, Мінфін представить кандидатів на посаду голови Державної фіскальної служби України на затвердження Кабінету міністрів завтра, 23 квітня.

За її словами, урядова комісія визначила фіналістів конкурсу, відкритий відбір серед яких відбудеться 23 квітня.

«Завтра ми заслухаємо всіх фіналістів. Після цього буде ухвалене рішення, і міністр фінансів Наталія Яресько подасть наші рекомендації прем'єр-міністру України. Рішення приймає Кабінет міністрів України», - сказала Макеєва.

Міністерство фінансів України за погодженням з прем'єр-міністром продовжило термін проведення конкурсу на посаду голови Державної фіскальної служби до 23 квітня включно.

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Кабінет міністрів України 23 березня прийняв відставку голови Державної фіскальної служби (ДФС) Ігоря Білоуса, а також звільнив його заступників - Володимира Хоменка та Анатолія Макаренка, які курирували податкову міліцію і митницю.

Урядове рішення базувалося на рекомендації урядової комісії. Її було створено за розпорядженням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і до її завдання входило розслідування діяльності керівництва Державної фіскальної служби.

Комісія завершила роботу, обробивши близько 250 скарг бізнесу.

У зв'язку зі звільненням голови ДФС прем'єр Яценюк доручив міністру фінансів Наталії Яресько очолити конкурсну комісію, яка займеться підбором нового голови ДФС. Прем'єр дав главі Мінфіну два тижні на проведення конкурсу.

20 квітня Міністерство фінансів опублікувало повний список кандидатів, які подали заявки для участі в конкурсі на посаду голови Державної фіскальної служби.