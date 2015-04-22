Гривня на міжбанку впала вже до 22,80 за долар

У середу, 22 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 22,50/22,80 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,1690/ 24,4870 грн/євро, до російського рубля - 0,4250/0,4310 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 установився на рівні 22,5908 грн/дол., на цей час було укладено 223 угоди на суму 144,91 млн дол.