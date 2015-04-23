Нацбанк знизив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 23 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2254.2193 (22 квітня - 2227.6179)

100 EUR - 2421.7078 (22 квітня - 2383.5512)

10 RUR - 4.2013 (22 квітня - 4.1273)

Як повідомляв УНІАН, у середу, 22 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,50/22,80 грн/дол.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 24,1690/ 24,4870 грн/євро, до російського рубля - 0,4250/0,4310 грн/рубль.