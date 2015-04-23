Deutsche Bank заплатить рекордний штраф за маніпуляції на міжбанку

Deutsche Bank заплатить рекордний штраф - понад €2 млрд - за маніпулювання міжбанківською ставкою LIBOR, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією видання, банківська група оголосить про досягнення домовленостей з американськими і британськими регуляторами вже в четвер, 23 квітня.

Читайте такожЄС звинуватив три найбільших банка у фінансових маніпуляціяхЯк зазначає видання, у середу Deutsche Bank заявив про намір зарезервувати близько €1,5 млрд на судові витрати в першому кварталі, підсумки якого планується оголосити наступного тижня. Банківська група також збирається повідомити про «майже рекордні доходи» та прибуток.

Раніше повідомлялося, що в разі сплати штрафу будуть припинені чотири справи - Міністерством юстиції США, підрозділом фінансових послуг штату Нью-Йорк, Комісією з термінової ф'ючерсної торгівлі сировинними товарами (CFTC) США і британським управлінням з контролю за дотриманням норм поведінки на фінансових ринках.

За даними американської газети, в рамках угоди Deutsche Bank визнає провину і підтвердить, що його внутрішніх систем моніторингу було недостатньо для запобігання маніпуляцій з LIBOR.