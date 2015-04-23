Facebook скоротив прибуток на 20%

Чистий прибуток найбільшої в світі соціальної мережі Facebook за підсумками першого кварталу 2015 року скоротився на 20%, до 512 млн доларів, йдеться в прес-релізі компанії, передає Прайм.

У перерахунку на акцію квартальний прибуток становив 0,18 долара проти 0,25 долара роком раніше. При цьому аналітики очікували, що прибуток на акцію складе 0,4 долара.

Виручка Facebook підскочила на 41% - до 3,543 млрд доларів. При цьому обсяг витрат і витрат збільшився в 1,83 разу - до 2,61 млрд доларів. Операційний прибуток скоротився на 13,2% - до 933 млн доларів.

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Виручка компанії від реклами становила 3,32 млрд доларів, що на 46% перевищує показник першого кварталу 2014 року. З урахуванням курсів валют, виручка від реклами підскочила на 55%, наголошується в релізі. Виручка від реклами на мобільних пристроях за підсумками кварталу склала 73% загальної виручки від реклами, наголошується в релізі.

Кількість активних користувачів соцмережі в березні 2015 року збільшилася на 17% в порівнянні з минулим роком і становить 936 млн осіб, 798 млн з яких заходили на Facebook з мобільних пристроїв (зростання на 31% у річному вираженні).

Кількість активних користувачів в місяць зросла в річному вираженні на 13% - до 1,44 млрд користувачів. Кількість мобільних користувачів Facebook станом на 31 березня 2015 року збільшилася на 24% в річному вираженні, склавши 1,25 млрд осіб.