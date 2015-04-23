Фіскальна служба «вивела з тіні» 16 тисяч неофіційних працівників

Державна фіскальна служба в січні-березні виявила 16 тис. найманих працівників, які працювали без оформлення трудових договорів з роботодавцями, повідомляється на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, неофіційні працівники після оформлення заплатили до бюджету 2,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб і близько 5,4 млн грн єдиного соціального внеску.

Також повідомляється, що в січні-березні до держреєстрації було залучено понад 8 тис. громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без реєстрації, завдяки чому до бюджету було перераховано додатково 2,4 млн грн.

Всього з початку 2015 року перевірки суб'єктів господарювання виявили порушення податкового законодавства у сфері виплати заробітної плати та інших доходів фізичних осіб у 58% загальної кількості перевірених роботодавців.

«До сплати в бюджет донараховано більш як 62 млн грн податку на доходи фізичних осіб і штрафних санкцій», - наголошується в повідомленні.

У повідомленні також зазначається, що завдяки втручанню ДФС і місцевих органів влади більш 4,5 тис. суб'єктів господарської діяльності підвищили рівень виплати заробітної плати своїм працівникам, у результаті чого до бюджету додатково надійшло понад 5,6 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому внесений урядом Закон «Про реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування і легалізацію фонду оплати праці», який передбачає зменшення сплати єдиного соціального внеску з нині діючої ставки 41% до 16,4%. Проте ключовими умовами для такого зниження ставки для роботодавців-платників податків мають бути: збільшення фонду оплати праці на 30%, встановлення середньої зарплати в розмірі не менше трьох мінімальних (більш як 3600 грн) і виконання умов щодо подальшої детінізації зарплат.