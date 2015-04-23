Гривня на міжбанку зміцнилася до 22,62 за долар

У четвер, 23 квітня, котирування гривні до долара США наміжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 22,36/22,62 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,98/24,24 грн/євро, до російського рубля - 0,4320/0,4370 грн/рубль.

Читайте такожНБУ перевірятиме раз на три роки дотримання банками закону при обміні валютЗа даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 установився на рівні 22,5953 грн/дол., на цей час було укладено 90 угод на суму 41,85 млн дол.