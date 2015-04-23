Нацбанк хоче допомогти PayPal повноцінно вийти на український ринок

Національний банк України має намір удосконалити роботу ринку міжнародних платіжних систем в Україні, зокрема, працює над усуненням перешкод у роботі онлайн систем та емітентів електронних грошей на прикладі платіжної системи PayPal, повідомляється на сайті регулятора.

НБУ повідомив, що з метою вдосконалення роботи міжнародних платіжних систем в Україні створено окрему робочу групу за участю представників Національного банку України, професійних громадських об'єднань, а також компаній Deloitte і Baker & McKenzie.

Група працює над аналізом перешкод, що виникають у роботі міжнародних онлайн платіжних систем та емітентів електронних грошей при наданні послуг населенню України на прикладі платіжної системи PayPal.

За інформацією НБУ, напрацювання групи допоможуть удосконалити відповідні нормативно-правові акти Національного банку й створити умови для успішної діяльності міжнародних платіжних систем в країні.

Довідка УНІАН. PayPal - міжнародна електронна платіжна система, яка діє з 1998 року і стала найпопулярнішою для розрахунків в Інтернеті. PayPal використовують понад 230 млн людей у 190 країнах світу. PayPal виступає посередником між продавцем і покупцем, забезпечуючи найвищу надійність оплати платіжними картами VISA, MasterCard, American Express та інших платіжних систем.