Банки України в першому кварталі втратили більше 80 мільярдів гривень

Банківська система України за підсумками січня-березня 2015 року отримала 80,9 млрд грн збитків, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, доходи банків у січні-березні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року зросли на 53,6% і становлять 77,5 млрд грн, витрати зросли удвічі - до 158,4 млрд грн.

При цьому в НБУ повідомили, що 80% збитків сформовано неплатоспроможними банками, в яких діють тимчасові адміністрації. Найбільше на негативний результат банківської системи вплинули банки «Надра», «Дельта Банк», «Імексбанк», сукупний збиток яких становив майже 60 млрд грн.

За даними регулятора, збитки працюючих банків в I кварталі 2015 року становили 16,2 млрд грн.

У НБУ відзначили, що негативний фінансовий результат банків сформувався насамперед за рахунок значних обсягів відрахувань у резерви на можливі втрати від активних операцій, у тому числі за кредитами позичальників, платоспроможність яких погіршилася.

«За I квартал цього року відрахування в резерви в 7,2 разу перевищили їх обсяги за відповідний період минулого року. Основний обсяг резервів було сформовано в лютому. У березні на тлі стабілізації на валютному ринку темпи нарощування відрахувань у резерви сповільнилися», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України за підсумками січня-лютого 2015 року отримала 74,5 млрд грн збитків.

У 2014 році банківська система України отримала 52,966 млрд грн збитків.