В Україні можуть створити Бюро боротьби з шахрайством для контролю за використанням грошей ЄС

Київ обговорює можливість створити спільне з Європейським Союзом Бюро боротьби з шахрайством для контролю за використанням грошей ЄС, виділених Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі повідомив журналістам представник України при ЄС, посол Костянтин Єлісєєв.

За його словами, під час саміту Україна-ЄС, який пройде 27 квітня у Києві, українська сторона хоче запевнити ЄС, що фінанси, які вже виділені та ще виділятимуться, ефективно використовуються та знаходяться під контролем.

Читайте такожРада ратифікувала кредитну угоду з ЄІБ на €200 мільйонів для відновлення Донбасу"Тому зараз ми обговорюємо ідею щодо можливості створити спільне Бюро з розслідування шахрайства разом з OLAF (OLAF - Європейський офіс боротьби з шахрайством), щоб гарантувати відповідний моніторинг та контроль за використанням грошей ЄС в Україні", - сказав посол України при ЄС.

Крім того, Київ під час саміту має намір поінформувати про перший прогрес, досягнутий у сфері виконання важливих реформ та визначити, якого роду допомога може бути надана з боку ЄС.