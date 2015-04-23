Обсяг Резервного фонду Росії цього року скоротиться на 2/3 - прогноз Сбербанку

У Росії до кінця 2015 року обсяг Резервного фонду може скоротитися на 2/3 у разі зміцнення рубля і зростання цін на нафту, йдеться в звіті Центру макроекономічних досліджень Сбербанку РФ.

"У нових економічних умовах важко розраховувати на збереження низького дефіциту бюджету. Міністерство фінансів бачить його розширення з раніше запланованих 0,6%ВВП до 3,7%ВВП. В умовах ускладненого доступу до зовнішнього фінансування й обмеження можливості внутрішнього боргового фінансування левова частина фінансування дефіциту бюджету (3,1 трлн руб.) буде проведена за рахунок коштів Резервного фонду", - йдеться у звіті.

Читайте такожУ Росії почалося вибухове зростання соціальних дефолтів За даними Сбербанку, на 1 квітня 2015 р. розмір фонду склав 4,4 трлн руб. Зниження курсу євро щодо долара і зміцнення рубля призвели до зниження рублевого еквівалента фонду на 545 млрд руб. з початку року. "Рублевий еквівалент фонду може продовжити зниження і в наступні місяці, якщо ціни на нафту почнуть рости швидше, а рубль продовжить зміцнення. Таким чином, понад 2/3 фонду буде використано вже в 2015 році", - підкреслює Сбербанк.