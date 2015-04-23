Мінфін не зміг вчасно обрати нового голову фіскальної служби

Конкурсна комісія Міністерства фінансів України вирішила відкласти обговорення кандидатів на посаду голови Державної фіскальної служби до понеділка, 27 квітня.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написала заступник міністра фінансів Олена Макеєва.

"Ми прийняли рішення не обговорювати кандидатів сьогодні, а зробити паузу до понеділка - дуже відповідальне рішення, треба подумати. І на це ми дістали згоду у прем'єра. Тому ми зустрінемося знову ввечері у понеділок, кожен з нас повинен вибрати свою п'ятірку для обговорення", - написала вона.

Читайте такожМінфін обіцяє завтра представити кандидатів на посаду голови фіскальної службиЯк повідомляв УНІАН, конкурсна комісія Міністерства фінансів України сьогодні, 23 квітня, провела відкрите слухання 12 кандидатів на посаду голови Державної фіскальної служби України в режимі онлайн-трансляції. За результатами заслуховування кандидатур комісія мала подати перелік кандидатів на пост голови ДФС на розгляд Кабінету міністрів України.

До списку фіналістів конкурсного відбору увійшли 12 кандидатів: Геннадій Васюков, Віктор Гладун, Дмитро Деревицький, Юлія Дроговоз, Андрій Коломієць, Олексій Любченко, Максим Мокляк, Роман Насиров, Ігор Петрашко, Оксана Продан, Денис Фудашкін, Ніна Южаніна.

Привіт всім! Ми прийняли рішення не обговорювати кандидатів сьогодні, а зробити паузу до понеділка, надто відповідальне... Posted by Олена Макеєва on 23 квітня 2015 р.

Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив міністру фінансів Наталії Яресько очолити конкурсну комісію, яка займеться підбором нового голови ДФС у зв'язку із звільненням з цієї посади Ігоря Білоуса.

Кабмін прийняв відставку Білоуса 23 березня, а також звільнив його заступників - Володимира Хоменка і Анатолія Макаренка, які курирували податкову міліцію і митницю.