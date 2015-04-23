Гривня на міжбанку зросла до 22,50 за долар

У четвер, 23 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 22,20/22,50 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 23,89/24,22 грн/євро, щодо російського рубля - 0,4300/0,4370 грн/рубль.

Читайте такожБанкам пом'якшили обмеження на купівлю валюти від іноземних інвесторівЗа даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 22,5311 грн/дол., на цю годину було укладено 468 угод на суму 349,91 млн дол.