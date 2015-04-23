МЗС: Донорська допомога Заходу можлива в разі прогресу України у реалізації реформ

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вважає, що донорська допомога Заходу можлива у разі досягнення Україною прогресу у проведенні реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу.

Зокрема, заступник міністра, коментуючи проведення у Києві Міжнародної конференції на підтримку України, яка відбудеться 28 квітня, наголосила, “що донорська допомога можлива у разі представлення Україною прогресу у просуванні реформ. Донорські кошти надаються весь час без отримання результатів у реформах”.

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При цьому вона зазначила, що на початковому етапі конференція мала бути донорською, але у зв’язку з рішення ЄС і Міжнародного валютного фонду щодо виділення Україні кредитного фінансування, формат конференції зазнав змін.

“І зараз вона є фактичним “road show” для України по представленню прогресу в реформах і також щодо того, як планується реалізувати програму співробітництва з МВФ і макрофінансові програми з ЄС. Тобто, ми показуємо, що ми зробили і що збираємось зробити. І це є дуже важливим з огляду необхідності формування як позитивного інформаційного простору, так і донесення до широкого загалу того, що робить Україна”, - сказала Зеркаль.