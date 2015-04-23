Україна в 2015 році неповною мірою використовує торгові преференції від ЄС - експерт

Україна в 2015 році неповною мірою використовує режим автономних торгових преференцій з боку Європейського Союзу, продовжуючи тенденцію 2014 року, коли квоти щодо багатьох товарів були використані лише на 5-10%.

Про це заявив керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Андрій Забловський під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«Якщо дивитися на використання квот, передбачених режимом автономних торгових преференцій, то деякі ми взагалі не використали, за деякими 10%, за деякими - 5%», - сказав він.

За словами Забловського, скарги підприємців на недостатню кількість квот виявилися безпідставними, оскільки конкурентоспроможність груп української продукції з експортним потенціалом є досить низькою.

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«Бізнес ставив питання про недостатність квот, але за багатьма позиціями вийшло, що квоти взагалі не були використані. Це робить складнішим подальший переговорний процес з ЄС», - наголосив голова Ради підприємців при Кабміні.

Забловський зазначив, що ефективне використання квот ЄС потребує цілеспрямованої політики підтримки національного виробника, що дасть змогу компенсувати втрату російського ринку.

Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС своїм рішенням продовжила Україні автономні торгові преференції до кінця 2015 року.

16 вересня 2014 року Верховна Рада синхронно з Європарламентом ратифікувала Угоду про асоціацію України з Євросоюзом, включаючи створення зони вільної торгівлі.

Про те, що зона вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з 2016 року, а не 1 листопада 2014 року, стало відомо 12 вересня після консультацій представників Єврокомісії, України і Росії. Тоді сторони домовилися відкласти до 31 грудня 2015 року введення в дію зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також про продовження Євросоюзом тарифних преференцій для українських товарів.