Активи банків України в березні знизилися на 14%

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, з початку року активи банків збільшились на 123 млрд грн або на 9,34%.

Загальні активи банків, не відкориговані на суму резервів, у березні знизились на 246 млрд грн, або на 12,25% - до 1,762 трлн грн.

Зобов`язання банків у березні знизились на 235 млрд грн, або на 14,79% - до 1,354 трлн грн.

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Капітал банків у березні виріс на 6,048 млрд грн, або на 7,55% - до 86,102 млрд грн.

За березень кількість банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, скоротилася на 3 установи - до 148, в тому числі один банк володіє ліцензією санаційного банку.

Як повідомляв УНІАН, активи банків України за лютий зросли на 363 млрд грн, або на 28% - до 1,669 трлн грн.

У 2014 році активи банків зросли на 38,757 млрд грн або на 3,03% - до 1,317 трлн грн.

Станом на 1 січня 2015 року в Україні ліцензію на здійснення банківської діяльності мали 163 банки.