Росія продовжить рятувати бюджет за рахунок Резервного фонду

Російський Мінфін чекає, що дефіцит бюджету в 2016 році залишиться у межах 1,5 відсотка ВВП і покриватиметься за рахунок позик на внутрішньому ринку і Резервного фонду.

Як пише Рейтер, про це сказав журналістам міністр фінансів РФ Антон Сілуанов.

"Бюджет буде непростим, тому що нам наступного року все одно доведеться мати дефіцитний бюджет, доведеться використовувати кошти Резервного фонду, але питання, в яких обсягах, і які обсяги витрат ми зможемо собі дозволити. Тут теж буде дискусія і щодо бюджетного правила, наскільки його застосовувати", - сказав він у четвер.

Дефіцит бюджету цього року очікується в розмірі 3,7 відсотка ВВП. Бюджетну дірку, яка розрослася від рецесії й падіння цін на нафту, планується затикати Резервним фондом, який до кінця року скоротиться до 2,6 трильйона рублів.

Читайте такожРосії не вистачить Резервного фонду на видатки бюджету у 2016-2017 роках"Цього року ми не плануємо виходити на зовнішні ринки, наступного року рід час підготовки бюджету подивимося, як складатимуться умови для... участі Росії на ринку запозичень", - сказав Сілуанов.

Міністр зазначив, що Росії, доходи бюджету якої найближчих два роки скорочуватимуться, потрібна робота зі зниження витрат.

Влада домовилася, що податкове навантаження не підвищуватиметься, а зростання дефіциту неприпустиме, додав він: "Основна робота нам випаде з підвищення ефективності видатків бюджету".