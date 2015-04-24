НБУ зобов'язав банки розкрити відомості про їх власників до 30 квітня

Національний банк України зобов'язав банки оприлюднити річну консолідовану фінансову звітність за 2014 рік з аудиторським висновком й відомості про власників у періодичних виданнях або в мережі Інтернет не пізніше 30 квітня.

Про це йдеться в листі регулятора комерційним банкам від 21 квітня, текст якого має УНІАН.

«Банк зобов'язаний не пізніше 30 квітня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом із аудиторським висновком, а також інформацію в обсягу, визначеному Національним банком України, про власників суттєвої участі у банку шляхом публікації в періодичних виданнях та/або поширення як окремих друкованих видань чи розміщення в мережі Інтернет», - сказано в листі НБУ з посиланням на норми чинного Закону України «Про банки і банківську діяльність». При цьому Нацбанк закликає банки забезпечити неухильне виконання даних норм.

Читайте такожБільшість потенційних покупців банків відмовляються подавати декларації про доходи - НБУЯк повідомляв УНІАН, банківська система України за підсумками 2014 року одержала 52,966 млрд грн збитків, зокрема 52 українські банки із 163 працюючих на початок цього року фінустанов завершили рік зі збитками.

За 2014 рік та січень-квітень 2015 року Нацбанк визнав неплатоспроможними 49 банків, які в даний час виводить з ринку Фонд гарантування вкладів фізосіб. За інформацією Фонду гарантування і Національного банку, основною причиною банкрутства банків і пізнього реагування на їх фінансові проблеми регуляторів є масові викривлення у звітності фінустанов.

Відповідно до законодавства про банківську діяльність, банк зобов'язаний забезпечити проведення щорічної перевірки фінансової звітності зовнішнім аудитором, сертифікованим у рамках правил Аудиторської палати і НБУ. За чинними стандартами аудитор несе солідарну відповідальність з керівництвом банку за достовірність перевіреної звітності.