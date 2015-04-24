У Росії придумали, як "покарати" Fitch, Moody's і S&P за сміттєвий рейтинг

Центробанк РФ може отримати широке коло повноважень з нагляду за діяльністю в Росії рейтингових агентств і власне за процедурою присвоєння кредитного рейтингу, пишуть «Известия».

Зокрема, ЦБ зможе позбавляти ліцензії рейтингові агентства, які порушили методології присвоєння рейтингів. Також агентства будуть зобов'язані погоджувати свої методології з ЦБ. На цьому наполягає Рада Федерації в рамках розгляду Держдумою законопроекту «Про діяльність рейтингових агентств».

Читайте такожУ Росії почалося вибухове зростання соціальних дефолтів Законопроект «Про діяльність рейтингових агентств» (авторами значиться група депутатів) внесений до Держдуми в лютому 2015 року на тлі дій «великої трійки» рейтингових агентств - Fitch, Moody's і Standard & Рoor's. На початку року ці агентства різко знизили суверенні рейтинги Росії, причому два останніх - до «сміттєвого» рівня («ВВ+»). Таку поведінку російська влада розцінила як необґрунтовану і політично ангажовану. З цієї причини чиновники вже неодноразово пропонували перестати орієнтуватися на дії «великої трійки», а законопроект покликаний знизити залежність фінсистеми Росії від політично мотивованих дій міжнародних агентств.

Окремого закону, що регулює діяльність рейтингових агентств, в даний час не існує. Законопроект встановлює основні поняття і умови рейтингової діяльності, зокрема, порядок акредитації Центробанком. Акредитуватися необов'язково, але тільки акредитовані агентства зможуть присвоювати рейтинги в регуляторних цілях, тобто, у випадках посилань на кредитні рейтинги в законодавстві РФ.

Глава ради директорів рейтингового агентства «Рус-Рейтинг» Олександр Зайцев зазначив, що і поточна версія проекту закону дає ЦБ право застосовувати санкції до недобросовісних гравців - штрафувати агентства, а також призупиняти та відкликати їх акредитацію. Більш конкретні процедури, припускає експерт, будуть визначатися внутрішніми документами та регламентами ЦБ.

Читайте такожMorgan Stanley погіршив прогноз спаду ВВП Росії до 5,6%Представники московських відділень Fitch, Moody's, S&P не відповіли на запитання «Известий».

Як зазначив юрист групи компаній vvCube Іван Матяш, в підсумку є ризик того, що надмірне закручування гайок у розробці законопроекту може призвести до повного контролю за діяльністю рейтингових агентств та зниження їх об'єктивності.