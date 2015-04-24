Deutsche Bank проведе найбільш радикальну реорганізацію за свою 145-річну історію

10:41, 24 квітня 2015
Фінанси
218

24 квітня спостережна рада банку має прийняти рішення про розпродаж активів або навіть про відмову від моделі універсального банку.

REUTERS

Deutsche Bank пережив за останні два десятиліття чимало реорганізацій і внутрішньокорпоративних реформ. Однак те рішення, яке буде прийнято 24 квітня на екстреному засіданні наглядової ради банку, може кардинально змінити його вигляд. У рік свого 145-річчя найбільший кредитно-фінансовий інститут Німеччини має намір радикально змінити бізнес-стратегію, а може навіть і бізнес-модель, передає DW.

В даний час Deutsche Bank є універсальним банком, що надає своїм клієнтам в Німеччині і по всьому світу повний набір банківських послуг. Іншими словами, його бізнес стоїть на двох стовпах: на традиційній банківській діяльності, що складається з поточного обслуговування та кредитування приватних осіб і підприємств, і на інвестиційному банкінгу. Цей напрямок передбачає роботу на ринку капіталу: розміщення цінних паперів держав і компаній, обслуговування злиттів і поглинань, біржову торгівлю.

Читайте такожDeutsche Bank заплатить рекордний штраф за маніпуляції на міжбанкуЗараз стоїть питання про позбавлення від одного активу - поштового банку Postbank. В якості потенційних покупців називають іспанський банк Santander і французький BNP Paribas. Тим не менш, експерти вважають, що заплачені у свій час за Postbank приблизно 6 мільярдів євро Deutsche Bank повернути вже не вдасться.

Однак за планами продажу Postbank можуть стояти і куди більш масштабні міркування. Політика рекордно низьких процентних ставок і наддешевих грошей, що проводиться Європейським центральним банком (ЄЦБ), різко знизила привабливість роботи з вкладами населення. Тому наполегливо тримаються чутки, що іншим, радикальним варіантом майбутньої реорганізації Deutsche Bank є повне відокремлення всього бізнесу з фізичними особами та корпоративними клієнтами. Створене таким чином акціонерне товариство потім можна було б вивести на біржу. У такому разі Deutsche Bank, сильно зменшившись у розмірах, зосередився б на інвестиційному банкінгу і на довірчому управлінні грошима заможних клієнтів. Фактично це означало б добровільну відмову від моделі універсального банку, традиційної для континентальної Європи, і перехід до американської моделі інвестиційного банку за зразком Goldman Sachs. Справи у нього, до речі, йдуть в останній час дуже добре.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter