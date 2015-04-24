Deutsche Bank проведе найбільш радикальну реорганізацію за свою 145-річну історію

Deutsche Bank пережив за останні два десятиліття чимало реорганізацій і внутрішньокорпоративних реформ. Однак те рішення, яке буде прийнято 24 квітня на екстреному засіданні наглядової ради банку, може кардинально змінити його вигляд. У рік свого 145-річчя найбільший кредитно-фінансовий інститут Німеччини має намір радикально змінити бізнес-стратегію, а може навіть і бізнес-модель, передає DW.

В даний час Deutsche Bank є універсальним банком, що надає своїм клієнтам в Німеччині і по всьому світу повний набір банківських послуг. Іншими словами, його бізнес стоїть на двох стовпах: на традиційній банківській діяльності, що складається з поточного обслуговування та кредитування приватних осіб і підприємств, і на інвестиційному банкінгу. Цей напрямок передбачає роботу на ринку капіталу: розміщення цінних паперів держав і компаній, обслуговування злиттів і поглинань, біржову торгівлю.

Читайте такожDeutsche Bank заплатить рекордний штраф за маніпуляції на міжбанкуЗараз стоїть питання про позбавлення від одного активу - поштового банку Postbank. В якості потенційних покупців називають іспанський банк Santander і французький BNP Paribas. Тим не менш, експерти вважають, що заплачені у свій час за Postbank приблизно 6 мільярдів євро Deutsche Bank повернути вже не вдасться.

Однак за планами продажу Postbank можуть стояти і куди більш масштабні міркування. Політика рекордно низьких процентних ставок і наддешевих грошей, що проводиться Європейським центральним банком (ЄЦБ), різко знизила привабливість роботи з вкладами населення. Тому наполегливо тримаються чутки, що іншим, радикальним варіантом майбутньої реорганізації Deutsche Bank є повне відокремлення всього бізнесу з фізичними особами та корпоративними клієнтами. Створене таким чином акціонерне товариство потім можна було б вивести на біржу. У такому разі Deutsche Bank, сильно зменшившись у розмірах, зосередився б на інвестиційному банкінгу і на довірчому управлінні грошима заможних клієнтів. Фактично це означало б добровільну відмову від моделі універсального банку, традиційної для континентальної Європи, і перехід до американської моделі інвестиційного банку за зразком Goldman Sachs. Справи у нього, до речі, йдуть в останній час дуже добре.