Нова загроза для фінансів Росії: рубль став зміцнюватися

Глава Мінфіну Росії Антон Сілуанов вважає, що російський рубль в даний час зміцнився занадто сильно, передає РІА "Новости".

"Сталося те, що і слід було очікувати: стабілізувався обсяг золотовалютних резервів, рубль спочатку був стабільний, а зараз почав зміцнюватися. Зміцнився, ми вважаємо, навіть занадто, занадто багато", - сказав Сілуанов.

Читайте такожНовий виклик для Росії: у регіонах страйкують через падіння рівня життяЯк повідомляв УНІАН, у своєму останньому звіті Сбербанк РФ прогнозував, що до кінця 2015 року обсяг Резервного фонду Росії може скоротитися на 2/3 на тлі зміцнення рубля і ситуації на ринку нафти.

За даними Сбербанку, на 1 квітня 2015 р. розмір фонду склав 4,4 трлн руб. Зниження курсу євро щодо долара і зміцнення рубля призвели до зниження рублевого еквівалента фонду на 545 млрд руб. з початку року. "Рублевий еквівалент фонду може продовжити зниження і в наступні місяці, якщо ціни на нафту почнуть рости швидше, а рубль продовжить зміцнення. Таким чином, понад 2/3 фонду буде використано вже в 2015 році", - підкреслює Сбербанк.