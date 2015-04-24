Кабмін фінансує 100% усіх видатків місцевих бюджетів

Сьогодні є перші позитивні результати децентралізації, й уряд фінансує 100% усіх видатків місцевих бюджетів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Читайте такожУкраїна закінчила квартал із профіцитом бюджету в 3,6 мільярда - "уперше за багато років"Прем'єр нагадав, що три місяці тому уряд зазнав жорсткої критики за розроблені зміни до податкового і бюджетного законодавства з питань децентралізації, однак сьогодні є перші позитивні результати.

«Якщо порівняти перший квартал цього року і перший квартал минулого року доходи місцевих бюджетів зросли на 35%. Це конкретні факти і конкретні цифри. Ми фінансуємо 100% усіх видатків місцевих бюджетів», - сказав Яценюк.