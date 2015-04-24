Місія МВФ приїде до України 29 травня

Місія Міжнародного валютного фонду приїде до України 29 травня для здійснення перегляду виконання програми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк.

"29 травня до Києва приїде місія Міжнародного валютного фонду для здійснення перегляду виконання програми", - сказав Яценюк та закликав народних депутатів підтримати необхідні урядові законопроекти.

Читайте такожУкраїна хоче домовитися з кредиторами до приїзду місії МВФ наприкінці травня Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування загальним обсягом 17,5 млрд доларів терміном на 4 роки 11 березня. Нова програма дозволить відкрити доступ до міжнародного фінансування близько 40 млрд доларів у найближчі 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд доларів Україна отримала 13 березня.