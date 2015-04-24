Наступного тижня відбудеться перша з конференцій на підтримку України

Донорські конференції на підтримку нашої країни очікуються в липні у США і у вересні в Україні, а також можливе проведення такої конференції у Німеччині.

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Прем'єр нагадав, що наступного тижня в Україні відбудеться саміт «Україна-ЄС», в ході якого розглядатиметься питання макрофінансової допомоги нашій країні і відбудеться конференція на підтримку України.

«Ця конференція буде першою у низці конференцій, які відбудуться протягом 2015 року. Наступними ми будемо проводити інвестиційні конференції. Така буде проведена в США у липні місяці, вона вже готується - на 12-13 липня», - сказав Яценюк.

За його словами, Німеччина також готує таку конференцію.

«У вересні ми плануємо провести в Києві велику інвестиційну конференцію для того, щоб максимально залучити приватний капітал для модернізації української економіки та виходу України з економічної кризи», - додав Яценюк.

Читайте такожМЗС: Донорська допомога Заходу можлива в разі прогресу України у реалізації реформ Ідея проведення донорської конференції на підтримку України вперше була висловлена влітку 2014 року. Спочатку планувалося провести конференцію в грудні 2014 року. Проте пізніше дата її проведення була перенесена на січень 2015 року, а потім на квітень 2015 року.

Мінекономрозвитку передбачало можливість проведення двох інвестиційних конференцій на підтримку реформ в Україні замість раніше запланованої донорської конференції у квітні-травні та восени - з появою сприятливої кон'юнктури.

Проведення конференції для донорів є одним із способів підтримки міжнародних партнерів у рамках програми відновлення економіки країни, схваленої ключовим кредитором України - Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування загальним обсягом 17,5 млрд доларів строком на 4 роки 11 березня. Нова програма дозволить відкрити доступ до міжнародного фінансування близько 40 млрд доларів у найближчі 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд доларів Україна отримала 13 березня.