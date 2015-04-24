Порошенко погодився розширити повноваження Рахункової палати

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Рахункову палату», який було ухвалено Верховною Радою 7 квітня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зміни до Закону «Про Рахункову палату» дозволяють Рахунковій палаті здійснювати контроль не тільки за виконанням видаткової частини державного бюджету України, але й за надходженням коштів до держбюджету, зазначається в повідомленні.

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