Мінфін відклав до 30 квітня обрання нового голови фіскальної служби

Конкурсна комісія Міністерства фінансів України до 30 квітня продовжила термін подання прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку рекомендацій щодо претендентів на посаду голови Державної фіскальної служби, повідомляється на сайті Мінфіну.

Згідно з повідомленням, члени конкурсної комісії, за погодженням з прем'єром, вирішили взяти додатковий час, щоб мати можливість ґрунтовно оцінити можливості кожного кандидата.

У повідомленні наголошується, що в понеділок, 27 квітня, кожен із членів комісії представить своїх фіналістів.

«Тому буде достатньо часу для прийняття правильного рішення, і для обговорення в колі Ради», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, конкурсна комісія Міністерства фінансів України від 23 квітня провела відкрите слухання 12 кандидатів на посаду голови Державної фіскальної служби України в режимі онлайн-трансляції. За результатами заслуховування кандидатур комісія має представити перелік кандидатів на посаду голови ДФС на розгляд Кабінету міністрів України.

Читайте такожМінфін не зміг вчасно обрати нового голову фіскальної службиДо списку фіналістів конкурсного відбору увійшли 12 кандидатів: Геннадій Васюков, Віктор Гладун, Дмитро Деревицький, Юлія Дроговоз, Андрій Коломієць, Олексій Любченко, Максим Мокляк, Роман Насиров, Ігор Петрашко, Оксана Продан, Денис Фудашкін, Ніна Южаніна.

Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив міністру фінансів Наталії Яресько очолити конкурсну комісію, яка займеться відбором нового голови ДФС у зв'язку зі звільненням з цієї посади Ігоря Білоуса.

Кабмін прийняв відставку Білоуса 23 березня, а також звільнив його заступників - Володимира Хоменка та Анатолія Макаренка, які курирували податкову міліцію і митницю.