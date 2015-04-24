У Нацбанку поки не планують змінювати облікову ставку

«22-23 квітня 2015 року відбулося чергове засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України (далі - Комітет), на якому було прийнято рішення рекомендувати Правлінню Національного банку України не змінювати діючий рівень облікової ставки 30%», - йдеться у повідомленні.

За інформацією НБУ, ключовою умовою поступового зниження інфляції, яка у березні досягла 45,8% у річному вимірі, є подальше збереження стабільності на валютному ринку, що допоможе усунути негативні інфляційні і девальваційні очікування.

За очікуванням комітету, у найближчій перспективі за відсутності зовнішніх шоків ризики для стабільності гривні знизяться, що дозволить перейти до пом'якшення грошово-кредитної політики.

Наступне засідання комітету відбудеться 27-28 травня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 4 березня 2015 року підвищив облікову ставку до максимального історичного рівня для української банківської системи - 30% річних з 19,5%, що діяли раніше.

Слідом за підвищенням облікової ставки регулятор підвищив ставки за операціями підтримки ліквідності, у тому числі ставку одноденного рефінансування до 33% річних, і ставки з мобілізації ресурсів за допомогою продажу депозитних сертифікатів.

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Жорсткість монетарної політики НБУ націлена на стабілізацію валютного ринку та курсу гривні, яка протягом минулого року за офіційним курсом подешевшала по відношенню до долара удвічі, і ще в 1,8 разу з початку 2015 року, до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення Нацбанком обмежень та отримання першого траншу Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася до 21,55 грн/дол., однак потім повернулася до позначки близько 22,5-23,5 грн/дол., де утримується упродовж останніх півтора місяця.