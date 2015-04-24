«Енергоатом» організував екскурсію на Рівненську АЕС для 50 студентів, які пройшли спецкурси в компанії

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 23 квітня організувала екскурсію на Рівненську атомну електростанцію для 50-ти молодих спеціалістів київських вищих навчальних закладів, які виявили бажання пройти спеціальний курс лекцій - «Весняна школа» із ознайомлення з роботою і безпекою української атомної енергетики.

Про це сказав УНІАН начальник відділу зв'язків з громадськістю Центру зовнішніх інформаційних комунікацій НАЕК «Енергоатом» Данило Лавренов.

«Наші студенти пройшли курси з 9 занять, які було поділено за різними напрямами діяльності компанії. Після завершення курсів вони отримали можливість поїхати на Рівненську атомну станцію. Це був для них такий заохочувальний приз, щоб познайомитися з практикою після отримання теоретичної бази», - сказав Лавренов у Кузнецовську (Рівненська обл.) після завершення екскурсії на станції.

За його словами, більше 50-ти молодих спеціалістів Київського політехнічного інституту, Київського національного економічного університету, Києво-Могилянської академії, Київського університету ім. Шевченка, а також Університету біоресурсів і природокористування в ході курсів дізналися багато інформації про виробництво, безпеку АЕС, отримали доступні роз'яснення про особливості проектів з диверсифікації постачань ядерного палива та будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

«Наш проект спрямовано на те, щоб студенти могли з перших вуст дізнатися поточну ситуацію функціонування і розвитку атомної енергетики», - нагоглосив Лавренов.

У ході екскурсії молоді фахівці отримали можливість пройти територією станції, де ознайомилися з дизель-генераторними станціями, відвідали машинний зал енергоблоку №3, а також змогли поставити всі питання, що цікавлять їх, керівництву станції. Після цього вони ознайомилися з роботою навчально-тренувального центру, де регулярно проходить тестування рівня знань працівників станції.

Своїми враженнями від поїздки поділився студент третього курсу Київського політехнічного інституту Олександр Галаган, який навчається за спеціальністю «Поновлювані джерела енергії».

«Це був перший раз, коли я побачив атомну електростанцію. Чесно кажучи, вражає. Ми ознайомилися з її роботою, а на тренажері ми побачили навіть аварійну зупинку реактора. Я вважаю, це буде для нас корисний досвід», - сказав Галаган.

Він повідомив про високий рівень організації курсів, на яких перші особи НАЕК «Енергоатом» надали всю відкриту інформацію про те, що відбувається в компанії і атомній енергетиці в Україні.

З його думкою погодилася аспірант факультету менеджменту та маркетингу КПІ Ріната Яресько.

«У «Весняній школі» «Енергоатому» ми від практиків почули цікаву інформацію і отримали важливий досвід. Я досліджувала теплову генерацію і гідрогенерацію, і вважаю, що наша атомна галузь є для України перспективною», - наголосила Яресько.

При цьому начальник відділу зв'язків з громадськістю Центру зовнішніх інформаційних комунікацій компанії Данило Лавренов висловив надію на те, що проект у майбутньому розвиватиметься, оскільки компанія отримала позитивні відгуки від студентів.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Усі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.