«Райффайзен Банк Аваль» в першому кварталі збільшив збиток у 2 рази

«Райффайзен Банк Аваль» в першому кварталі 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшив збиток в 2 рази - до 1,840 млрд грн, повідомив банк у звітності на сайті.

Відповідно до звітності, з початку року активи банку зросли на 13,16% - до 52,796 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 5,39%, до 31,307 млрд грн, зобов'язання - на 19,60%, до 48,691 млрд грн, кошти клієнтів - на 13,06%, до 32,562 млрд грн, власний капітал знизився на 30,95% - до 4,105 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 3,003 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, «Райффайзен Банк Аваль» (Київ) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків.

З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ», Австрія (96,41% акцій банку).