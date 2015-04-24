Державний «Ощадбанк» скоротив прибуток на 44%

Державний «Ощадбанк» у першому кварталі 2015 року порівняно з першим кварталом 2014 року скоротив прибуток на 44,3% до 86,815 млн грн.

Про це банк повідомив у звітності в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до звітності, з початку року активи банку зросли на 18,15% - до 150,818 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 15,15% до 79,763 млрд грн, зобов'язання - на 22,26% до 128,804 млрд грн, кошти клієнтів - на 22,02% до 67,558 млрд грн, власний капітал знизився на 1,25% до 22,013 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 18,302 млрд грн.

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«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.