«УкрСиббанк» закінчив квартал зі збитком майже 319 мільйонів гривень

«УкрСиббанк», що входить до групи найбільших українських банків, у першому кварталі 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшив збиток на 16,7%, до 318,819 млн грн.

Про це банк повідомив у звітності в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

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Відповідно до звітності, з початку року активи банку зросли на 31,75% - до 34,697 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 31,10%, до 19,540 млрд грн, зобов'язання - на 35,35%, до 33,235 млрд грн, кошти клієнтів - на 34,30%, до 23,400 млрд грн, власний капітал зменшився на 17,92%, до 1,461 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 1,774 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «УкрСиббанк» в 2014 році отримав 870,139 млн грн збитку проти прибутку в 24,503 млн грн роком раніше.

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Довідка УНІАН. Основними власниками банку є міжнародна фінансова група BNP Paribas (Франція, 84,9996% акцій) і ЄБРР (15% акцій).