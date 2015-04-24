«ОТП Банк» через девальвацію втратив понад мільярд гривень

Один із групи найбільших за активами «ОТП Банк» у першому кварталі 2015 року отримав 1,1 млрд грн збитку, при цьому значною міріою витрати банку обумовлені збільшенням резервів на покриття ризиків валютного кредитного портфеля в умовах курсової нестабільності, повідомили УНІАН у прес-службі банку.

Також банк повідомляє, що в першому кварталі банк продовжував вести прибуткову операційну діяльність і отримав за цей період 741,6 млн грн чистого процентного доходу, що на 131,7 млн грн більше показника роком раніше. Чистий комісійний дохід банку в першому кварталі становив 92,4 млн грн.

«Хоча до стабілізації ситуації в Україні (військового конфлікту, валютного курсу, зняття обмежень тощо) говорити про вихід на прибуткову діяльність було б передчасно, ми розраховуємо на зменшення збитків по мірі скорочення витрат і реалізації комплексної програми оптимізації процесів, що проводиться на даний час у банку», - наводяться в повідомленні слова голови правління банку Тамаша Хак-Ковача.

Читайте такожУгорська OTP Group не збирається залишати УкраїнуТакож повідомляється, що активи банку за підсумками першого кварталу зросли на 12,09% - до 24,1 млрд грн, а показник поточної ліквідності становив 59,83%, значно перевищивши норматив, установлений НБУ (40%).

Довідка УНІАН. «ОТП Банк» працює на ринку України з 1998 року. 100% акцій банку належить OTP Bank, Угорщина.

У 2014 році порівняно з 2013 роком збільшив активи на 14,8%, до 21,5 млрд грн. За підсумками року банк отримав 1,99 млрд грн збитку.