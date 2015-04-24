Фонд гарантування почав ліквідацію банку сина Януковича

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації «Укрбізнесбанку» на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, повідомляється на сайті фонду.

Процедура ліквідації триватиме 1 рік до 23 квітня 2016 року включно, ліквідатором банку призначено Ірину Білу.

Фонд обіцяє повідомити інформацію про дату початку виплат та банк-агент на своєму сайті та нагадує, що виплати відшкодування вкладникам будуть здійснюватися в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більш як 200 тис. грн.

Також повідомляється, що вимоги кредиторів банку приймаються впродовж 30 днів від дня публікації інформації про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку в газеті «Голос України».

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увів з 26 грудня 2014 року тимчасову адміністрацію в «Укрбізнесбанк» на підставі рішення Національного банку України від 25 грудня про визнання банку неплатоспроможним.

«Укрбізнесбанк» (м. Донецьк) зареєстрований Національним банком України у травні 1993 року. 99,4% банку належать компанії «Універсал-Л», яка контролюється екс-заступником голови правління Наталією Мішук.

Головою правління банку з 2003 по 2010 рік був екс-голова Національного банку, колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов. У ЗМІ банк називають підконтрольним сину екс-президента України Віктора Януковича Олександру Януковичу.