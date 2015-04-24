Виплати вкладникам «Дельта Банку» можуть почати в першій декаді червня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб очікує початку виплат вкладникам неплатоспроможного «Дельта Банку» у першій декаді червня, повідомляється на сторінці фонду в соціальній мережі Facebook.

За інформацією фонду, аналіз електронної бази даних про вкладників та формування списків для виплат гарантованого відшкодування тривають.

«Очікується, що виплати вкладникам за договорами банківського вкладу (депозиту), строк дії яких закінчився, та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки) почнуться в першій декаді червня. Про перелік банків, через які будуть виплачуватися кошти, буде повідомлено додатково на офіційному сайті фонду та на сайті «Дельта Банку», - йдеться у повідомленні.

Також фонд повідомив, що в процесі пошуку потенційних інвесторів для виведення банку з ринку отримав заявки від 8 потенційних інвесторів, і очікує від них конкурсні пропозиції до 29 травня. Після розгляду пропозицій інвесторів та з урахуванням результатів оцінки активів банку фонд визначить спосіб виведення «Дельта Банку» з ринку.

Фонд наголошує, що зацікавлений у максимальній прозорості і відкритості процедури виведення банку з ринку, і нещодавно провів зустріч з комітетом кредиторів «Дельта Банку», на якій домовився про постійний обмін інформацією та взаємодію.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування продовжив тимчасову адміністрацію в «Дельта Банку» до 2 вересня включно.

Раніше директор-розпорядник Фонду гарантування Костянтин Ворушилін заявляв, що виведення «Дельта Банку» з ринку доцільне шляхом створення перехідного банку за участі держави або передачі його активів державному «Ощадбанку».

Ліквідація банку, на його думку, є найгіршим варіантом, оскільки в такому разі фонду доведеться виплатити близько 16,7 млрд грн за вкладами, у той час, як значна частина активів банку в заставі під рефінансування НБУ, і повернути гроші у фонд буде практично неможливо.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших за активами. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун - 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) - 29,39%.