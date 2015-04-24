Гривня опустилася на міжбанку до 22,85 за долар

У п'ятницю, 24 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 22,55/22,85 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро на рівні 24,45/24,77 грн/євро, до російського рубля - 0,44/0,45 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 22,4516 грн/дол., на цей час було укладено 453 угоди на суму 362,98 млн дол.