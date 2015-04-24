В Україні борги із зарплати зросли до 1,6 мільярда гривень

Заборгованість із заробітної плати в Україні в березні збільшилася на 40 млн грн - до 1,61 млрд грн проти 1,57 млрд грн місяцем раніше, повідомила Державна служба статистики України.

При цьому борги економічно активних підприємств становили 71% від загальної суми боргу. Найбільший обсяг боргу зафіксовано в промисловості - 1,1 млрд грн. Найменший обсяг боргу - у сфері мистецтв і надання послуг - 2,3 млн грн. При цьому заборгованість працівникам освіти становила 2,5 млн грн, працівникам охорони здоров'я - 9,4 млн грн.

У регіональному розрізі найбільший обсяг боргу зафіксовано у Донецькій області - 434 млн грн, найменший - у Чернівецькій області - 3,9 млн грн. Заборгованість із зарплат у Києві становила 75 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, заборгованість із заробітної плати в Україні в лютому збільшилася на 110 млн грн - до 1,57 млрд грн. Близько 70% заборгованості, згідно з повідомленням, сформували економічно активні підприємства, що працюють переважно в промисловості. Загальний обсяг заборгованості промислових підприємств становить 1,05 млрд грн., з яких 602 млн грн - заборгованість переробних підприємств і 355 млн грн - заборгованість видобувних підприємств.