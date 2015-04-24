У банку Фірташа продовжили тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив роботу тимчасової адміністрації в проблемному банку «Надра» до 5 червня, повідомила прес-служба фонду.

Фонд також продовжив до 5 червня повноваження тимчасового адміністратора банку Ірини Стрюкової.

У фонді нагадали, що банк здійснює виплати вкладникам за договорами банківського вкладу, термін дії яких закінчився до 6 лютого, і за договорами банківського рахунку.

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Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Національний банк України визнав неплатоспроможним банк «Надра», що входить до групи найбільших, структури Group DF Дмитра Фірташа.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» працює на ринку України з 1993 року та входить у групу найбільших за обсягом активів. Основний акціонер банку - компанія Centragas Holding AG - структура, афільована з групою компаній Дмитра Фірташа Group DF (Австрія, 89,9659% акцій банку).

У 2014 році банк отримав 1,041 млрд грн збитку, в той час як 2013 рік банк закінчив із прибутком у 2,374 млн грн.